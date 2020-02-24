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17:33 24 Şubat 2020
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: 17-25 Aralık ses kayıtları doğru, bilirkişi raporu aldık

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakim karşısına çıktı. Çelik, "17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru. Bilirkişi raporu aldık" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 17-25 Aralık ses kayıtlarının montaj olmadığını ve bilirkişi raporu aldıklarını açıkladı. Çelik söz konusu raporu, hakkında açılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında mahkemeye sundu.

    Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Celal Çelik avukatları, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Erdoğan Toprak ile birçok CHP'li siyasetçi katıldı. 

    Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, savunmasını yapan Çelik mahkeme heyetinden iddianameye ilişkin bir açıklama beklediğini belirterek iddianamede suçlarla ilgili bir bağ kurulmadığını söyledi.

    'Bir avukattan müvekkilini savunmaması beklenemez'

    "Bir avukattan müvekkilini savunmaması beklenemez. Müvekkilimin haklarını savunmak ne zamandan beri suç" diyen Çelik, şunları söyledi:

    © AA / Metin Aktaş
    Kılıçdaroğlu'nun avukatına 'FETÖ'ye yardım' suçlamasından 40 yıla kadar hapis talebi
    "Bu davanın savunmayı baskılamaya yönelik olarak olduğunu söylemek istiyorum. Savcı hangi gerekçe ile bu davayı açtı anlamadım. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir dava açılamaz. Bir avukattan müvekkilini savunmaması beklenemez. Karşı tarafta Erdoğan varsa iyi düşünün ve 'Erdoğan asla ve asla yanılmaz, söylediği her şey doğrudur. Benim müvekkilimin söylediği hiçbir şey doğru değildir. Dava kabul edilsin' demem isteniyor. Erdoğan tarafından bana açılmış iki dava var. Genel başkanımız Erdoğan'a 'Seni eleştireceğim' diyor. İktidar partisinin genel başkanını eleştirme hakkına sahip. Erdoğan sıfırlama tapelerinin montaj olduğunu söyledi. Ben de müvekkilimin doğru söylediğini ispatlamaya çalıştım. Tapeleri de dosyaya koyduk. Müvekkilimin haklarını savunmak ne zamandan beri suç."

    Mahkemeler önünde sıfatların bir önemi olmadığını dile getiren Çelik, "Erdoğan vatandaş olarak beni dava etmiş. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' maddesi AYM'ye aykırıdır. Benimle ilgili iddia sıfırlama tapelerini dosyaya koymak. 'Tapeler montaj değil' diyorlar. Bu sıfırlama tapeleri doğru mudur, değil midir? Doğruysa ben suç işlemiş olur muyum? Mahkemeniz tarafından bilirkişi tarafından alındı incelenmesini istiyorum. Rapor talep ediyorum. İddianamede geçen 7 tape var. Tapelerin gerçek olduğuna dair elimdeki raporu mahkemenize sunuyorum. Bu tapelerin gerçek olduğu sabit" diye konuştu. 

    Durakoğlu: Savunmayı savunmak için buraya geldiğimden dolayı üzgünüm

    Ardından avukatlar söz alarak savunmanın baskı altına alındığını müvekkilleri Çelik'in beraat edilmesi talep ettiler. 

    İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu söz alarak, "Savunmanın da savunulmasını gerektiren bir dava içindeyiz. Bu dava bunun için çok önemli. Savunmayı savunmak için buraya geldiğimden dolayı son derece üzgünüm” ifadesini kullandı.

    'FETÖ'nün siyasi ayağı için sanık ve müvekkillerinin aynaya bakması lazım'

    Müşteki avukatı ise söz alarak yaptığı açıklamada, “Sanık savunmadan ziyade şov yapmıştır. Sanık FETÖ'nün 17/25 Aralık'ta yaptığı şeyleri savunmuştur. FETÖ'nün siyasi ayağı için sanık ve müvekkillerinin aynaya bakması lazım. FETÖ'nün ipine sımsıkı sarılmıştır. Sanığın savunmasının reddini talep ediyoru" dedi.

    Savcı bilirkişi raporu alınması yönündeki talebinin reddini talep etti. Mahkeme heyeti Meclis Araştırma Komisyonu'nda 17/25 Aralık olarak bilinen ve o dönemki bakanlarla ilgili süreçte alınan raporda var olduğu bilinen ATK İhtisas Kurulu raporunun bu aşamada istenilmesine yer olmadığına karar vererek duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

    'Japonya'da olsaydı Erdoğan harakiri yapardı'

    Duruşmanın ardından açıklama yapan Çelik, yurt dışında uluslararası bir heyetten aldığı 'sıfırlama tapeleri' raporunu dağıttı.

    Çelik, sıfırlama tapelerinin doğruluğunun ispatladığını belirterek, "Aldığımız bilirkişi raporları Erdoğan'ın tape kayıtlarının tamamının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir biçimde montaj olmadığını ortaya çıkarmış olduk. Eğer Japonya'da olmuş olsaydık Harakiri denen işlem Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirilirdi" ifadesini kullandı.

    ​Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'Ülkenin her tarafını peşkeş çektiniz' sözleri nedeniyle yargılandığı davada kanıt olarak 17-25 Aralık tapelerini mahkemeye sunmuş, bunun üzerine kendisine de dava açılmıştı.

    Savcılık Çelik hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım', 'Kamu görevlisine alenen hakaret', 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

    Etiketler:
    Meclis Araştırma Komisyonu, Cumhurbaşkanına hakaret, Mahkeme, Muharrem Erkek, Erdoğan Toprak, Ali Şeker, Japonya, Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet gazetesi, AYM, 17-25 Aralık süreci, Canan Kaftancıoğlu, CHP, Celal Çelik, Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı
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