Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

Taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Arslan, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

© AA / Kaptan pilot Mahmut Arslan'ın adliyeye sevk edilme anı

Kazaya ilişkin kaptan pilot Arslan ve yabancı uyruklu yardımcı pilot Ferdinant Pondaag 'hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.