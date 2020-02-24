Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu. https://t.co/A2nClKREd1#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/C6hS8Oj5x9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020

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