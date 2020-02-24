Maçta kalp krizi geçiren eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçını tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

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Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Hastaneye kaldırılan Nursal Bilgin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.