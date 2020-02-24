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14:58 25 Şubat 2020
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    Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde

    Kültür ve Turizm Bakanlığı: 2020 rekorla başladı

    © AP Photo / Mucahid Yapici
    Türkiye
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    Turizmde 2019’u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

    'Bulgaristan ilk sırada yer aldı'

    Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise, bir önceki yıla göre yüzde 21.22 artışla Bulgaristan ilk sırada yer aldı. Sıralamada yüzde 18.06 artışla Gürcistan ikinci, yüzde 42.40 artışla da Rusya Federasyonu üçüncü oldu.

    '15315'i günübirlikçi'

    Ocak ayında yakaladığı büyük oransal artışla dikkatleri çeken Rusya Federasyonu'nu Almanya ve İran izledi.
    Türkiye'ye Ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15315'i günübirlikçi olurken, bu rakamın toplam içerisindeki payı ise yüzde 0.86 oldu.

    Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de Ankara beşinci sırada yer aldı.

     

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    Etiketler:
    Türkiye, Rekor, Turizm
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