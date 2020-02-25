Eskişehir'de bir kadın ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını kesti

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde Kent Ormanı'nda erkek cesedi olduğunu görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedinin 2 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan 28 yaşındaki Emrah Öztürk’e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kent Ormanı’nın güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde 22 yaşındaki Zehra A. ve Emrah Öztürk’ün birlikte ormana girdikleri ancak bir süre sonra Zehra A.’nın tek başına çıktığı tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya’ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Zehra A., nişanlısı olan Emrah Öztürk’ü öldürdüğünü itiraf etti.

Bir süredir aralarında sorunlar olduğunu anlatan şüpheli Zehra A., "Nişanlımla bir süredir sorunlarımız nedeniyle tartışıyorduk, ormanda nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm” dedi.