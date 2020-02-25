Telefonla aradıkları eski rektörü 117 bin dolar dolandırdılar

Kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen eski bir rektör, 117 bin dolar dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kurucu Rektörü olan emekli öğretim üyesi 74 yaşındaki Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu'nu farklı numaralardan telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendini polis Hüseyin olarak tanıttı. Çeteye operasyon yapacaklarını belirten sahte polis, Okumuşoğlu'ndan bankadaki paralarını dolara çevirip ismini söyledikleri bir bankaya hesap açıp parayı buraya yatırmasını istedi. Hasta olduğunu söyleyip bankaya gidemeyeceğini ve hastaneye gitmek zorunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu'na operasyonu ertelediklerini söyleyen dolandırıcı, önce tedavi olmasını istedi.

Dolandırıcı 2 gün sonra yeniden arayıp parayı istedi. Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, hastaneden ayrılıp 4 ayrı bankada bulunan parasını çekerek 117 bin dolara çevirdi ve onu evine götürdü. Okumuşoğlu tedavisi için yeniden hastaneye yattı.

117 bin doları eşi elden teslim etti

Nazmi Turan Okumuşoğlu ve emekli öğretmen olan eşi Türkan Okumuşoğlu'nu (76) telefonla defalarca arayan dolandırıcı paranın elden teslimini istedi. Okumuşoğlu poşete koyduğu 117 bin doları eşi Türkan Okumuşoğlu'na vererek polis zannettiği dolandırıcılara vermesini istedi. İçi para dolu poşeti kocasından teslim olan Türkan Okumuşoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki PTT'nin önünde parkta tanımadığı ve polis zannettiği şahsa elden parayı teslim etti. Dolandırıcılar Okumuşoğlu çifti ile yeniden bağlantıya geçti. Bankada bulunan 105 bin doları da çekmek isteyen Türkan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığını anlayan banka görevlileri hesaba bloke koyup durumu polise bildirdi. Polis yaptığı araştırma sonucu bankadan ayrılan kadına ve hastanede tedavi gören kocasına ulaşıp dolandırıldıklarını haber verdi.

Dolandırılan Okumuşoğlu çifti polise şikayette bulundu. Polis dolandırıcıların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.