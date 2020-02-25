Türkiye ile Azerbaycan arasında 'koronavirüs' görüşmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile telefonda görüşerek, koronavirüse karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Shiraliyev ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın komşularında da görülmeye başlanan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında istişarede bulunduklarını bildirdi.
Azerbaycan Sağlık Bakanı dostumuz Sayın Ogtay Shiraliyev ile bir telefon görüşmesi yaptık. Komşu ülkelerde yaşanan Koronavirüs vakalarına karşı, Türkiye ve Azerbaycan olarak, iki ülke arasında alacağımız tedbirler hakkında istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/UNhSmh2GTC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 24, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)