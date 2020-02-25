Türkiye ile Azerbaycan arasında 'koronavirüs' görüşmesi

Sağlık Bakanı Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri ele aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile telefonda görüşerek, koronavirüse karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Shiraliyev ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın komşularında da görülmeye başlanan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında istişarede bulunduklarını bildirdi.