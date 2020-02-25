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02:43 25 Şubat 2020
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan derslik ve okul yapımı için bağış çağrısı

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    Türkiye
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    "Okullardan Yarınlara" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 bin yeni okula ihtiyaç olduğunu söyledi. Bağış kampanyasına katılım çağrısı yapan Erdoğan, "İmkanı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde, ister derslik ister okul şeklinde katkıyla bu kampanyaya iştirak edebilir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Okullardan Yarınlara” programında konuşma yaptı.

    'Kentsel dönüşümde vatandaş bize aynı şekilde yanıt vermiyor'

    Deprem dolayısıyla Van’da vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, “Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Vatandaşlarımızdan depreme dayanıksız yapıların dönüştürülmesi noktasına özellikle vurgu yaparak bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir. Kentsel dönüşüm, değişim diyoruz ancak kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar. Burada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

    '13 bin yeni okula ihtiyaç var'

    İktidarları döneminde eğitim ve öğretimi önceliklerinin en başına yerleştirdiklerini, eğitim-öğretim bütçesini arttırdıklarını söyleyen Erdoğan, üniversite sayısını 76’dan 207’ye, akademik personel sayısını 70 binden 170 bine, üniversite öğrencisi sayısını ise 1,6 milyondan 8 milyona yükseldiğini belirtti.

    © AA /
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    Erdoğan, ilk ve ortaöğretimde 343 bin olan derslik sayısını 590 bine yükselttiklerini, öğretmen sayısını atadıkları 652 bin yeni öğretmenle 946 bin yaptıklarını dile getirdi.

    “Milli Eğitim Bakanlığımızın bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu akşam burada birlikte olduğumuz ülkemizin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz. ‘1 yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin’ sözüne uygun şekilde bu kampanyada ben sizlerin yerinizi alacağınıza inanıyorum.”

    'Deprem riski olan alanlara öncelik vermenizi rica ediyorum'

    Bağışçıların diledikleri yerdeki okulun inşasını veya güçlendirmesini üstlenebileceklerine söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim sizlerden ricam şu, deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir, çünkü bu bölgelerde yapılan okullar öğrencilerimiz için güvenli çatılar olmanın yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacakları, az önce Bakanımın da ifade ettiği gibi, barınma alanları olarak da kullanılabilecek. Gerek ağır hasarlı binaların tamamen boşaltılması gerek artçı sarsıntılar sebebiyle diğer binalara bir müddet girilememesi sebebiyle bu tarz yerlere ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.

    © AA / Volkan Furuncu
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    Erdoğan, Elazığ’da okullardan spor salonlarına kadar depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş tüm kamu binalarının uzunca bir süre bu amaçla kullanıldığına işaret ederek, “Masalara bırakılmış olan kartlara yazacağınız bağışlarınız buradaki ekranlarda da gözükecek. Böylece kimin, nerede, hangi okulun veya okulların inşasını üstlendiğini tüm Türkiye buradan takip edebilecek” diye konuştu.

    'MEB'e yapılan bağışlar vergiden düşülebiliyor'

    Herkese kampanyaya katılma çağrısı yapan Erdoğan, “İmkanı olan her vatandaşımız sadaka-i cariye olarak dilediği yerde, ister derslik ister okul şeklinde katkıyla bu kampanyaya iştirak edebilir. Unutmayınız ki bağışlarınızla inşa edilecek okullarda eğitim-öğretim görecek öğrencilerin her biri sizin manevi evlatlarınız olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımıza yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışın tamamı gelir vergisinden düşürülebiliyor. Ayrıca bağışçı desteğiyle yapılan okul ve yurtların inşaatındaki tüm giderleri KDV’den muaf tuttuk. Şimdiden hayırlarınızın Allah katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum” dedi. 

    Etiketler:
    Deprem, MEB, Bağış, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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