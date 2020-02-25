Erdoğan: Rus heyeti yarın geliyor, Dörtlü Zirve konusunda tam ittifak söz konusu değil

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Türkiye ile Rusya arasında gerek İdlib'de, gerek Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i öncelikle süratle çözmemiz gerekiyor. Bu konuda gerek Putin'le üst düzey görüşüyorum, gerek bakanlarımızın da görüşmeleri oluyor. Bu işin bir de Libya ayağı var ve aynı şekilde Rusya'yla görüşmelerimiz var. Malesef Rusya'nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu biliyoruz. Tüm bunların değerlendirmesini Rusya'yla yürütüyoruz ve Sayın Putin'le en üst düzeyde bu görüşmeleri yapıyoruz. Rusya rejim güçlerine hava dahil en üst düzeyde destek veriyor. Dolayısıyla bizim burada 911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmaya mahkumuz. Aynı şekilde tüm bu tacizler ve sınıra yüklenmeleri neyle izah edeceğiz? Şu anda sınırlarımıza yönelik bir yüklenme varsa eli boş mu duracağız? Bu konuda batı dünyasında hiçbir ülkenin bir duyarlılık gösterdiği yok. Bundan sonraki süreçte de Rusya ile görüşmeye devam edeceğiz.

- Rus heyeti yarın geliyor. Dörtlü Zirve konusunda tam ittifak söz konusu değil. En kötü ihtimalle 5 Mart'ta Sayın Putin'le yüz yüze görüşeceğiz.

- (Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık.

- (Libya'da Türk askerlerinin öldüğü yönündeki açıklama üzerine) Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım, yalan haber üretmeyi bırakın. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendisini yargılasın. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal kalkıp da bunların hesabını sormuyor, kalkıp bize 'Esad'la görüşün' diyor, akıl veriyor. Sen o aklı kendine sakla da bir işe yarasın. Bizim Libya'da iki tane şehidimiz var. Suriye Milli Ordusu'ndan şu anda orada bulunanlar var. Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var.