MİT ve TSK'dan Sincar'da operasyon: PKK/KCK'nın Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu öldürüldü

PKK/KCK'nın Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldü.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu öldürüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 'Sabri Tori' kod adlı Yahya Duman'ın PKK'ya 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen Duman'ın PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.