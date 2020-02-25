Eski ÖSYM Başkanı Demir'in FETÖ'den yargılandığı davalar birleştirildi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'ÖSYM Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuksuz yargılanan Ali Demir ve eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanık Demir'in dosyasının Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ kapsamında görülen başka bir dava ile birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanık Pekşen'in dosyasının ise tefrik edilmesine hükmetti.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Demir ve Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, yargılandıkları 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, Demir ve Pekşen'in dosyaları ise tefrik edilmişti.

Mahkeme heyeti, askeri lise sınavları soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Demir ile Pekşen hakkında TCK'nın 257. maddesi uyarınca 'görevi kötüye kullanma' suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetmişti.