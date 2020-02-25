THY: Tahran hariç İran'a tüm seferler 10 Mart'a kadar iptal edildi

Türk Hava Yolları, Çin seferlerinin 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu, İran'da ise Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair güncel bilgileri paylaştı.

Koronavirüsün yayılımına ve etkilerine karşı önlem almak amacıyla Çin ve İran seferlerinde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ana kara Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. (İran seferlerimiz) Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir."

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının da Türkiye'ye kabul edilmeyeceği belirtilerek, "Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden, uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.