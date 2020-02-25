SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' haberlerine yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilerin maaşlardan kesinti yapılacağı iddiaları üzerine yapılan açıklamada, "Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır" denildi.