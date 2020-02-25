'Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak'

Bursa'nın Keles ilçesinde Dedeler köyü sakinleri, tam 600 yıldır düğünlerde davul zurna çalmadıklarını belirtti: "Selahaddin Buhârî Hazretleri'nin buraya 1400 yıllarda geldiği rivayet ediliyor. Buhara'dan Horasan'a, oradan da Bursa'ya gelmiş. 600 yıldır bu köyde davul çalmak yasak."

Bursa'da Dedeler köyü sakinleri, Selahaddin Buhârî Hazretleri'ne hürmeten köylerinde 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor. Köyde müzikli düğün yapacak olanlar ise köyün dışında bulunan düğün salonunda eğlence yapıyor. Köy meydanındaki düğünler ise mevlitli ve dualı oluyor.

Türbedar İzzet Çile, "Bu mübarek zâtın buraya 1400 yıllarda geldiği rivâyet ediliyor. Buhara'dan Horasan'a, oradan da Bursa'ya gelmiş. 600 yıldır bu köyde davul çalmak yasak. Köyümüzde düğünler mevlitli oluyor" dedi.

Köy sakinleri ise, "Burada medfun bulunanzât Ertuğrul Gazi ile birlikte gelen şeyhlerden. Burada düğünler mevlitli yapılıyor. Düğünlerde kesinlikle davul ve zurna çalmıyoruz" şeklinde konuştu.