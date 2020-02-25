20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini, 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını söylemişti.