İlk uygulama İstanbul'da başladı: Havalimanlarına 7/24 çalışan nöbetçi mahkemeler kuruluyor

Adalet Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama İstanbul Havalimanı'nda hayata geçti.

Yurtdışına giriş-çıkış yapmak isteyenleri etkileyebilecek yargı ve hukuki süreçler için havaalanlarına nöbetçi mahkemeler kuruluyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yakından takip ettiği yeni uygulamayla yolcular, ifade vermediği için ya da bir savcı-hakim karşısına çıktığında çözülecek basit hukuki bir engeli bulunduğu için seyahatini ertelemek zorunda kalmayacak.

Bu durumdaki bir yolcu havalimanındaki ek hizmet birimine götürülüyor ve yarım saat içinde 'havalimanı savcısı'na ifadesini verip hukuki işlemleri tamamlanarak yola çıkabiliyor.

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda havalimanı içerisinde hakim odası, savcı odası, duruşma salonu, koruma odası, avukat görüşme odası, özel kalem odası, Cumhuriyet başsavcısı odası, toplantı salonu ve misafirhane olacak şekilde Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi kuruldu.

Odalar tefrişatları ile birlikte düzenlendi. Bilgisayara UYAP bağlandı ve duruşma salonu SEGBİS sistemi ile birlikte kullanıma hazır hale getirildi.

Havalimanı mahkemesinin görevleri

Habere göre 'havalimanı mahkemesi' şöyle görevlendirildi:

"Kaçakçılık soruşturmalarında uygulama birliğinin tesis edilmesi, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yolcu olması sebebi ile zaman problemi yaşadıklarından başka uçuşlara yetişemediklerinden mağduriyetlere ve haksız yakınmalara sebebiyet verilmemesi için nöbet ve infaz işlemlerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi; hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili SEGBİS sistemi vasıtasıyla derhal yetkili mahkeme ile irtibata geçilerek yakalama işleminin gecikmeksizin infaz edilmesi."

Uygulama İstanbul’dan sonra yurtdışına giriş çıkışların yoğun olduğu Antalya ve İzmir havalimanlarında da kısa süre içinde hayata geçirilecek.