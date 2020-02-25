HDP kongresiyle ilgili soruşturma: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlattı. Slayt gösterisini hazırlayan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4. Olağan Kongresi'nde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir.''