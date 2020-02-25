Sağlık Bakanı Koca: 140 kişi içinde ateşi olan kimse yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki koronavirüs karantinası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "İran'dan gelen 140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok" dedi.

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

- Türkiye tedbirleri hayata geçiren ilk ülkeler arasında

- İran’a vakaların bildirilmesiyle bu ülkeye karşı da tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Pazar günü duyurduğumuz üzere İran ile uçuşlarımız tek taraflı durdurulmuştur.

- Tahran’dan gelen yolcu uçağındaki yolcuların bazılarında ateş olmayıp soğuk algınlığı bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara’ya indirme yönünde bir karar aldık. Ankara’ya yönlendirmemizin sebebi bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibinin karantina merkezinde hazır bulunmasıydı.

- Şehir hastanesinde karantinaya alınmadılar. Bugüne kadar kullanılmayan hizmete açmaya hazır halde bulunan klinik konuk evini açtık. Bilkent klinik gözlem konuk evi bağımsız bir bina. Daha önce yatışı yapılmamış bir tesis.

- İlk muayeneleri yapıldı. Hasta olduğu yönünde bir vatandaşımızın bulgusu olmadığını söylemek istiyorum. 140 kişi içinde ateşi olan yolcumuz olmadığını, 4 yolcuda öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söylemek istiyorum. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok.

- Bu akşam muhtemelen Zekai Tahir Burak hastanemizde başhekimliği ziyaret ederek sonuçlarla ilgili açıklamayı da yapmış olacağım. Kesin sonuçlar akşam saatlerinde belli olur.

- İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz

- Kum ve Meşhed'den uçuşa izin verilmeyecek.

- Yolcuların ağırlıklı kısmı genç yaşta. üç kişi dışında yaş ortalaması 30-35. Özellikle gençlerde virüsün daha hafif seyrettiğini biliyoruz.

- Gelenlerin hepsi Türk vatandaşı İranlı bir vatandaş yok.

- Kuluçka döneminde bulaşıcılık konusunda farklı yaklaşımlar var. Belirtilerin başladığı zaman pozitif olacağı yönünde de açıklamalar var. Dolayısıyla siz numuneyi aldığınızda negatif çıktığında sonrasında olmayacağı anlamına gelmez.

- Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum.

Soru- cevap

(Karantinadaki yolcular) - Her biri ayrı tek odada. Her birini biz ayrı tek odada bulunduruyoruz. Normalde İstanbul’a giden uçak, şüpheli durum olunca Ankara’ya yönlendirdiğimiz bir uçaktı.

- Geçmiş 3-4 gün önce bir ülkeden, özellikle gemi seyahati yapan yolcuların bulunduğu ve charter uçağı ve içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vakayla ilgili içinde Türk vatandaşının olmadığını bildiğimiz ama Türkiye aktarmalı şüpheli uçakla ilgili biz saatlerce mücadele ettik ve Türkiye’ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor. Biz saatlerce uğraşıp o uçağı indirtmedik. Başka ülkede yakıt ikmali yaptırdık. Hareket ettiği ülke uçağı geri almadı. Bir Avrupa ülkesine indi ve o ülkede nasıl davranıldığını iyi biliyoruz.

Bugün, Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bir yolcuda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi. Uçaktaki 132 Türk yolcu ve mürettebat Ankara'da karantinaya alındı.

