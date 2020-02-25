İstanbul’da en çok kaza meydana gelen yollar açıklandı

İstanbul’da ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 "kaza sıcak noktası’’ tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılında en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 sıcak nokta ile kaza sayılarını açıkladı.

İşte o kaza noktaları:

-Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM Ankara yönü Bağlantı Mevkii 17 Kaza

-Kadıköy D100 Kozyatağı Mevkii: 17 Kaza

-Fatih Adnan Menderes Bulvarı Akdeniz Caddesi Kavşağı: 15 Kaza

-Şişli Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Kavşağı: 15 Kaza

-Fatih Turgut Özal Caddesi Deniz Abdal Cami Sokak Kavşağı: 14 Kaza

-Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim 360 önü: 12 Kaza

-Şişli TEM Otoyolu Türk Telekom Arena Mevkii: 12 Kaza

-Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi Kavşağı: 11 Kaza

-Ümraniye Alemdağ Yolu Alemdağ Caddesi Kavşağı: 10 Kaza

-Beşiktaş Muallim Naci Caddesi Alarko önü: 10 Kaza

İstanbul'da 2019'da trafik kazası sonucu 117 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 yılında kaza verilerine ait istatistiklere göre, İstanbul’da 109 ölümlü kazada 117 kişi hayatını kaybetti. Aynı tarih aralığında meydana gelen 16 bin 51 kazada 22 bin 40 kişi yaralandı.

2016 yılından bu yana ölümlü kaza oranlarında ise yüzde 60.56 oranında azalma meydana geldi. İstanbul’da 2017 yılı içinde meydana gelen kazalarda 177 kişi 2018 yılında ise 123 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılı içinde ise 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 97 kazada 2 bin 783 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ölümlü kazalar en fazla aşırı hız yüzünden meydana geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul’da meydana gelen ölümlü kazaların 46’sının aşırı hız yüzünden meydana geldiği öğrenildi. 2019 yılında hatalı manevra yüzünden 18, arkadan çarpma sonucu 4, kaza meydana geldiği belirtildi.

En fazla ceza aşırı hız nedeniyle

Öte yandan 2019 yılı içinde İstanbullulara en fazla ceza, aşırı hız nedeniyle kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçen yıl 1 milyon 325 bin 772 sürücüye aşırı hız yaptığı için trafik cezası kesildi. Emniyet Kemeri takmayan 322 bin 492 sürücüye, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan 210 bin 713 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 129 bin 375 sürücüye, emniyet şeridini ihlal eden 70 bin 946 sürücüye, yayalara öncelik vermeyen 12 bin 158 sürücüye de ceza yağdı.