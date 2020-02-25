Bahçelievler'de koronavirüs iddiasına hastaneden yalanlama

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinin yeni tip koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddialarına yanıt verildi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddialarına ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Acil Servisin kapatıldığı bilgisi asılsızdır. Her zamanki gibi hastalarımıza hizmet verilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Tahran-İstanbul seferini yapan bir uçak, bugün koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır" açıklamasında bulunmuştu.