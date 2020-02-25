İBB tarafından Adalar’daki atların satın alınma işlemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, Adalar’daki atların ve faytonların belediye tarafından satın alınma işleminin başladığını duyurdu. Faytonlara plaka başına 300 bin TL, atların ise 4'er bin liraya satın alındığı bilgisi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce yaptığı açıklamada, fayton kullanımının sonlandırılması hususunda Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını ve atları 90 milyon liraya satın alacağını duyurmuştu. İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabında konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ongun, "Adalar'daki atların İBB tarafından satın alınma işlemi başladı. Düzenli olarak beslenen ve tedavileri yapılan atlar aynı şekilde korunacakları bir alana nakledilecekler" açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, faytonlara plaka başına her birinin 300 bin TL, atların ise 4'er bin liraya satın alındığı bilgisi paylaşıldı. Videoda şu ana kadar 624 adet atın satın alındığı belirtildi.

Adalar'daki atların İBB tarafından satın alınma işlemi başladı. Düzenli olarak beslenen ve tedavileri yapılan atlar aynı şekilde korunacakları bir alana nakledilecekler. pic.twitter.com/P5hLXxW5w6 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 25, 2020

81 at itlaf edilmişti

Adalar Kaymakamlığı, geçen Aralık ayında Büyükada'da görülen ve "ruam" olarak bilinen hastalıkla ilgili 81 atın itlaf edildiğini açıklamıştı. Karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışları da durdurulmuştu.