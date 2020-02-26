800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı

Muhammet B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Naci Y. ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bir fabrikada 800 derecelik alüminyum enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralanırken, arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişi de elinden yaralanarak hastanelik oldu.
Muhammet B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Naci Y. ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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