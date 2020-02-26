AFAD: Malatya'nın Kale ilçesinde 02:03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:03'de Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

​Kandilli Rasathanesi ise önce 5.1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 5.0 olarak revize etti.

​Deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

#malatyadeprem eşref Bitlis KYK öğrenci yurud. 7. Katta beşik gibi sallandık desem yeridir. pic.twitter.com/VLpw3dVlFK — İbrahim Halil Tur (@ibrahimhalil125) February 25, 2020

​

Ayrıntılar geliyor...