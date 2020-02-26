AFAD: Malatya'nın Kale ilçesinde 02:03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:03'de Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2020
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Kale (Malatya)
Tarih-Saat : 26.02.2020, 02:03:36 TSİ
Enlem : 38.3316 N
Boylam : 38.7646 E
Derinlik : 10.41 km
Detay : https://t.co/ms6NxuGaP5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise önce 5.1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 5.0 olarak revize etti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 25, 2020
PUTURGE-MALATYA https://t.co/NIg3ARq1Vy
26.02.2020, 02:03:36 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
Deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
#malatyadeprem eşref Bitlis KYK öğrenci yurud. 7. Katta beşik gibi sallandık desem yeridir. pic.twitter.com/VLpw3dVlFK— İbrahim Halil Tur (@ibrahimhalil125) February 25, 2020
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