Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Çin'den yapılan ara malı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çin’den yapılan aramalı tedariklerinin bir kısmının ülkemize kayma durumu var. Talep artışlarını zamanla tekstil gibi diğer sektörlerde de görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Aralık 2019 ve Ocak 2020'de 783 yatırım teşvik belgesi düzenledik, üst üste 2 ay verdiğimiz belgede teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı devreye alınacağını açıklayan Varank, programa başvuruların 2 Mart'ta başlayacağını söyledi.