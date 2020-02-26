Çavuşoğlu, Rus heyetiyle görüşmede beklentimiz İdlib'de saldırıların kalıcı şekilde durdurulması

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rejim Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlara çekilmeli.

- Rus heyetiyle görüşmede beklentimiz İdlib'de saldırıların kalıcı şekilde durdurulması.

- Rejimin işgal ettiği Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlara çekilmesi gerekiyor.

- Ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil, Putinin teklifi ile heyetler görüşecek.

- 4’lü zirve öncesi Cumhurbaşkanı Edoğan ve Putin arasında ikili görüşme olacak.