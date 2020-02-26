Erdoğan: İdlib'de hava sahasını kullanamıyor oluşumuza çare bulacağız

İdlib'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. Yakında buna da bir hal çaresi bulacağız" dedi. Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşülmesi çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Sen Esed'i görmediğin zaman biz görüşüyorduk zaten" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada depremlere değinerek, kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi.

CHP'yi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye’nin sorunlarından biri olarak niteleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "Kürsüde mavra keserek sadece kendisini tatmin ediyor. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre idrak edememiş bir kişinin söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan İdlib meseslesine ilişkin ise "Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız" dedi.

​'Ülkemizin yapı stoğunun büyük bölümü depremlere ve doğal afetlere dayanıksız'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Deprem felaketi kendini bize sürekli hatırlatıyor. Bilim insanları yeni depremler olabileceğini söylüyor. Bu ikazlara hak vermemek mümkün değil. Ülkemizin yapı stoğunun büyük bir bölümü depremlere ve doğal afetlere dayanıksızdır. Yapılan değerlendirmelere göre ilk etapta 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bütün kaynakları bu işe ayırsak bile bu dönüşüm yıllarca sürer."

'Bu ülkede kölelik yok ama zihnini emperyalistlere satan Bay Kemal'dir'

Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir. FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.

Türkiye tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken sürekli devleti ve milletini tahkir eden, tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Kürsüde mavra keserek sadece kendisini tatmin ediyor. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre idrak edememiş bir kişinin söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.

'Esed'le görüşüyorduk zaten'

'İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor' diyerek kahraman askerlerimizin mücadelesine zarar veren bir kişi asla bu milletin evladı olamaz.

Bana yaptığı teklife bak ya, 'Esed ile görüş' diyor. Sen daha Esed’i görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk zaten ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım geri çevirdi, adam olmadığını gördük. Adamlarının görüşmesi yeter zaten. Bizim adımıza görüşme. Apo'nun ortaklarıyla da görüşüyorlar.

'Gazi Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta ne işi vardı?'

Gazi Mustafa Kemal'in Trablusgarp'ta ne işi vardı? Biz tarihimizle geleceğe yürüyen bir siyasi partiyiz. Bugün Libya'da Türk aşiretleri var. Sorun bilmez. CHP'nin geçmişini de bilmez. Libya'da ülkemizin ne yapmaya çalıştığını anlayamayan bir kişinin söyledikleri deryada damla bile değildir.

Bu zatın zaten dönüp dolaşıp saman konusunu açması zihin çapıyla ilgili fikir vermeye yeterlidir. Kendisinin anlamayacağını bilsek de saman konusunu bu zatın zihin çapına uygun şekilde izah edelim. Türkiye 2019 yılında 24 milyon ton saman üretmiştir. Bunun bir bölümünü de ihraç etmiştir. Türkiye tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke değil net ihracatçı bir ülkedir. Tarım ürünleri ihracatı 3.8 milyar dolarken 2109'da 18 milyar dolara yükseldi. Türkiye dünyanın en önemli gıda ve üretici ihracatçılarından biridir.

'Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var'

Siyasette ittifaklar vardır ve meşrudur. Ama bu işi gizli saklı, bölücü örgütün güdümünde yapanlar siyaset değil kirli ittifak yapar, mızrak çuvala sığmıyor. Bölücü terör örgütü güdümündeki partinin eş başkanı CHP'ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı. Terör örgütüyle gizli saklı yol yürürsen gün gelir bunun bedelini senden isterler. Terör örgütleriyle ittifak kuranlar için yolun sonu gözükmüştür. Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var.

'Biz bu coğrafyanın misafiri değil ev sahibiyiz'

İdlib'de ortaya çıkan büyük insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Talebimiz rejimin saldırılarının bir an önce sonlandırılması. Gözlem kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor.

Biz bu coğrafyanın misafiri değil ev sahibiyiz. İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız.

Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız.

AK Parti'den Erdoğan'a klipli doğum günü kutlaması

Öte yandan AK Parti TBMM Grubu 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66. doğum günü için klip hazırladı.

AK Parti'nin Twitter hesabından "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşılan klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletildi.

Kutlama ve klip için teşekkür eden Erdoğan, "Kısa da olsa videoda güzel tespitler vardı, teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun. #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/My6PZ613s0 — AK Parti (@Akparti) February 26, 2020

Erdoğan, "Çocukluk yıllarıma beni götürmesi, tercih edilen oradaki birkaç anektot çok çok önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu, bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı" ifadelerini kullandı.