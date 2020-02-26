Kayıt
12:53 26 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Bakan Ersoy: İmamoğlu ne zaman isterse benden randevu alabilir

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104148/09/1041480956.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002261041480939-ersoy-sayin-ekrem-imamoglu-ne-zaman-isterse-benden-randevu-alabilir/

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden istediği zaman randevu alabileceğini söyledi. Ersoy, basın üzerinden konuşmayı doğru bulmadığını kaydetti.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası projesinin sonuna geldiklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

    "Artık projede sona geliyoruz. Projenin tarihi çok eski. 1980 yılında böyle bir projenin yapılmasına karar veriliyor. Alan ve yer tahsisi yapılıyor. 1992'ye kadar bir süreç geçiyor ve sonrasında bir proje yarışması yapılıyor ve yarışma sonrasında projeye başlanmış oluyor. Yıl 2020, artık 28 yıl geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi atadığında söylediği projelerin başında burası geliyordu. 2020 yılında buranın açılması talimatını vermişlerdi. Bu yıl sonuna kadar kesinkes bu projeyi hayata geçireceğiz inşallah. Çok hızlı gidiyoruz. Sona gelindi. Haziran ayında da bu proje ile ilgili net bir tarih vererek açılışını yapacağız. Ama peyzaj ve son montaj işlerimiz kaldı. Bu projeyle ilgili kaynak ve finansman sıkıntımız yok. Bu yıl içerisinde başta Ankaralılar olmak üzere halkın hizmetine sunacağız."

    'Beyoğlu Kültür Projesi'nde yer alan binaların tamamı bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı kurumlara ait'

    Galata Kulesi'nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınması ile ilgili soruya ise Bakan Ersoy, şöyle cevap verdi:

    "Söz konusu İstanbul olduğunda siyasi bakış açısıyla İstanbul adına bir karar almayı ben doğru bulmuyorum. Siyasi bakış açısıyla 'Karşıyız' demek veya 'Hukuki yollara başvurup haklarımızı koruyacağız' demek İstanbul açısından doğru bir uygulama değil. Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Projesi'nin bir parçası bu. Bu projede yer alan binaların tamamı bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı kurumlara ait binalar. Onlarla birlikte yaptığımız yatırımları içeriyor. Bu bağlamda baktığımız zaman Galata Kulesi'nin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir bina. Biz herhangi bir yanlış anlayışa mahal vermemesi için özellikle Büyükşehir Belediyesinin vakıflarla olan sözleşme bitiş tarihi olan 31 Aralık 2019'a kadar bekledik.

    'Aylar önce kendilerine bildirimde bulunduk buranın işletmesinin devir alınmasıyla ilgili'

    Aylar önce kendilerine bildirimde bulunduk buranın işletmesinin devir alınmasıyla ilgili. Ocak ayında tekrar bildirimde bulunduk. Sürpriz bir bildirim, durup dururken çıkmış bir bildirim değil. Burada da bir eksiklik var. Galata Kulesi projesi bir işletme projesi değil. Basit bir işletme projesi gibi algılanıyor. Ben tebdili kıyafetle sık sık geziyorum ve açıkçası işletmesini beğenmiyorum. İçerisinde çakma sultan kıyafetleri, resim çekilmiş, bizim İstanbul için istemediğimiz görüntüler var. Kafeterya işletmesi olsun, bina işletmesi olsun çağımıza ve turizme uygun bir işletme mantığı orada yok. Tekrar ediyorum bizim projemiz orada Galata Kulesi'ni işletme projesi değil. Galata Kulesi biliyorsunuz bir Ceneviz kulesi ve orası da İstanbul'un ilk meydanlarından. Bizim amacımız işletmeyi devir alırken esas meydanı eski canlılığına kavuşturmak. Orada bir bina daha var. Orası tarihi bir yuvarlak ve onun içinde aykırı bir bina var. Biz aslında hemen o binanın kamulaştırılmasına başlayacağız. O meydanı açacağız. Binanın olduğu yerden yokuşa doğru konumlanmış durumda. O yokuşa da meydan içerisinde doğal setler oluşturacağız. Meydanı bozmayacak oturma alanları oluşturacağız. Amfi gibi burada bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin opera, bale olsun, güzel sanatlar olsun düzenli aktivitlerini gerçekleştireceğiz. Biz orayı kültür meydanı haline getirmek istiyoruz. Biz sadece Beyoğlu Belediyesi ile görüşmüyoruz. Tebdili kıyafetle gezerken esnaflarla da, oraya yerleşmiş insanlarla da konuşuyorum, fikirlerini alıyorum. Proje hayata geçerken onların görüşlerini de alacağız. Bir proje yaparken onlarca yıldır yaşayan insanları rahatsız etmeyecek, herkese yararı olacak bir proje oluşturmamız lazım."

    'Bu projeye karşı çıkıp dava konusu etmek bana çok mantıklı gelmiyor'

    Hazırlanan projenin İstanbul için çok iyi ve faydalı bir proje olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

    "Bu projeye karşı çıkıp dava konusu etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Burada yaptığımız bütün binaları sadece kültür, sanat amaçlı ve İstanbul için yapıyoruz. Unutmamalıyız ki bizim de bakanlık olarak hem İstanbul'a hem de İstanbul halkına karşı sorumluluklarımız var. Elimizdeki kaynaklarla ısrarlı bir şekilde bu bölgelere yatırım yapıp, yarım kalmış projeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bizim başkanla herhangi bir iletişim sıkıntımız yok. Kendisi istediği zaman arayabiliyor. Her seferindede kendisine en kısa sürede dönüyorum. İsteyen belediye başkanları da turizm bölgesinde olsun, diğer bölgelerde olsun benden çok rahat randevu alabiliyorlar. Buna CHP ve büyükşehir belediyeleri de dahil. Defalarca görüştüm. Sayın Ekrem İmamoğlu da ne zaman isterse benden randevu alabilir. Her türlü desteği ve fikri de vermeye hazırım. Ama basın üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum."

    Etiketler:
    Galata Kulesi, randevu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maslenitsa’nın tarihi Hiristiyanlık öncesi döneme kadar uzanıyor.
    Moskova Maslenitsa Festivali: Rusya’nın başkentinde kışa nasıl veda ediliyor?
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet