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13:53 26 Şubat 2020
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    Melih Gökçek

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyusunda bulundu

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralarında eski Başkan Melih Gökçek’in de bulunduğu yedi kişi hakkında görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı suçları işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulundu.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamuya ait bir taşınmazın bilinçli ve planlı bir şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde tahsis edildiği ve aynı yöntemlerle 15 Temmuz’a giden yolda FETÖ’ye maddi menfaat sağlandığı gerekçesiyle aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu yedi kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Suç duyurusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü 2008 yılında eğitim tesisi kurmak amacıyla Keçiören ilçesinde bulunan Saray beldesinde kamuya ait bir alanı talep ettiği belirtildi. Alan hakkında Saray Belediyesi TOKİ’ye yazdığı yazıda bir kısmının kendilerine devredilmesini, diğer bir kısmının Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verilmesini kabul etti. Ancak bu işlem, yazıya rağmen gerçekleşmedi ve bahsi geçen alan TOKİ tarafından ihale edilerek 'İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi' ve 'Aygen Konut Yapı Kooperatifi'ne satıldı.

    FETÖ organizasyonu iş başında

    Taşınmaz kamu alanını alan Aygen Konut Yapı Kooperatifi’nin yöneticilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İ.Melih Gökçek’in birçok dosyasını aklayan, FETÖ’cülükten yargılanan eski savcı Şadan Sakınan, FETÖ’cü eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez ve FETÖ’ye üye olmak suçundan yargılanıp ceza alan eski savcı Mustafa Bilgili olduğu ortaya çıktı. İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi’nin yönetiminde ise en dikkat çekici isim meşhur FETÖ firarisi Önder Aytaç oldu.

    Alanın imar işleri ise, FETÖ’nün İç Anadolu Bölgesi Mali İşlerden Sorumlu 'imamı' olarak bilinen Rahmi Bıyık’ın kurduğu Doğukan İmar İnşaat Şirketi’ne verildi.

    7 imar değişikliğiyle haksız menfaat

    Suç duyurusu dilekçesinde, bahsi geçen kamu alanında tarihleri tek tek belirtilerek toplam 7 kez imar değişikliği yapıldığı ve bulunduğu bölgedeki emsal alanlardaki yapılardan daha fazla inşaat yapma hakkı tanındığı belirtildi. Bu sayede, FETÖ’cü yöneticilerden oluşan kooperatiflerin, Belediye kanalıyla yapılan imar değişiklikleri neticesinde haksız menfaat ve kazanç sağlandığı ve bu kazançların FETÖ’ye finansman sağladığı ifade edildi.

    İlgili dilekçede, 23 sene boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış şüpheli İ. Melih Gökçek’in söz konusu durumun farkına varamayacak durumda olması ile haksız kazanç ve menfaati bilerek ve isteyerek yapmamış olması durumunun mümkün olmadığı belirtildi. Gökçek’in şikayet konusu imar planları arasındaki farkı anlayabilecek mesleki deneyimi bulunduğuna ve gündeme almasının dışında, Meclis kararlarına karşı dava açmadığına da dikkat çekilirken, hukukun dışına çıkarak FETÖ üyesi üçüncü kişilerin haksız menfaat elde etmesine aracılık ettiği ifade edildi.

    15 Temmuz'a giden yolda rant desteği

    Edinilen bilgiye göre, dilekçede bahsedilen rantın 2008-2016 yılları arasında devam ettiği, haksız imar düzenlemeleri ile sağlanan rant sonucunda 17/25 Aralık’tan sonra da satış yapılarak FETÖ’ye finans sağlandığı ortaya çıktı. Yapılan uygulamaların, eski Başkan Gökçek’in kamuoyuna yansıyan “Benim bunlarla üst düzey ilişkim oldu” sözleri ile bağlantılı olduğu belirtildi.

    Dilekçede haksız kazanç sağlanan kişilerin FETÖ terör örgütünün en üst düzey yöneticilerinden olduğu ve ülkenin 15 Temmuz sürecine gelmesinde büyük katkıları olan bu kişilere Gökçek ve diğer şüphelilerin bilerek ve isteyerek yardım ettiğinin altı çizildi.

    Suç duyurusunda bulunuldu

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan İ. Melih Gökçek, Önder Aytaç, Şadan Sakınan, Aydın Boşgelmez, Mustafa Bilgili, Rahmi Bıyık ve Ahmet Ertürk hakkında görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı suçları işlendiğine istinaden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulundu.

    Büyükşehir kaynaklarından, geçmiş dönemde yapılan imar değişiklikleri ile FETÖ’ye sağlanan büyük rant dosyalarının tek tek incelendiği ve incelemelerin ardından FETÖ’ye kaynak sağlayan tüm konuların savcılığa intikalinin devam edeceği öğrenildi.

    Etiketler:
    Terör, suç örgütü, görevi kötüye kullanmak, FETÖ, Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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