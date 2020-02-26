Kapalıçarşı'da İmamoğlu'na ulaşım zammı tepkisi

İmamoğlu, Kapalıçarşı'da bu sabah incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Kapalıçarşı gezisinde İBB üst yönetimi de eşlik etti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve ekibi ile kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı turuna çıktı. Ziyaret sırasında esnaftan bazıları ulaşım zamlarından şikayet etti.

İmamoğlu, indirimleri İBB meclisinin yaptığını söyleyen kişiye 'Sen bayağı takip ediyorsun siyaseti' karşılığını vererek yanından ayrıldı.

Gezi sırasında İmamoğlu, zamdan şikayet eden başka bir kişinin de yanına gitti. "3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız" diye seslenen esnafa İmamoğlu, "Bağırmadan konuşalım" diye karşılık verdi.

Daha sonra esnafın, "Yüzde 35 neden?" diye sorması üzerine İmamoğlu, "Zammı sordun, cevap verelim. Zam yapmak zorunda kaldık" dedi.

"Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; 'Ulaşımı indireceğim'" deyince İmamoğlu ise "İndirdik. Bak, geçen sene Şubat'tan Mart'tan bahsediyorsun. 1 sene geçti aradan" şeklinde konuştu.

Vatandaşın "'Her şey çok güzel olacak' demiştiniz, olmadı" sözü üzerine İmamoğlu, "Olacak, olacak" ifadesini kullandı.

Kapalıçarşı'da esnafla İmamoğlu arasında ulaşım zammı diyaloğu:

- Seçimden önce 'Ulaşımı indireceğim' dediniz

- İndirdik. Bak, geçen sene Şubat'tan Mart'tan bahsediyorsun.1 sene geçti aradan

- 'Her şey çok güzel olacak' demiştiniz, olmadı

- Olacak, olacak https://t.co/aHGlrpRSKd pic.twitter.com/ePtFBo7X0v — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2020

​