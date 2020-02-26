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16:55 26 Şubat 2020
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    Levent Camii'nin inşaatına başlandı: 'Bu bir ihtiyaç projesi, Süleymaniye'den öykündük'

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2016 yılında cami alanı olarak imar planlarına işlenen 18 bin 400 metrekare büyüklüğündeki araziye, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin inşaatına başlandı.

    Eskiden Merkez Bankası'na ait olan arazi, 2016 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ibadet alanı olarak kabul edildi. Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, bir kaç ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili makamlara 18 bin 400 metrekarelik alanda cami yapmak için girişimde bulundu.

    Projenin kabul edilmesinin ardından Mimar Mehmet Güner tarafından projesi çizilen caminin inşaatına ihaleyi alan ASL İnşaat tarafından başlandı. 

    Rakamlarla Levent Camii

    • İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.
    • Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak. 
    • Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.
    • Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 
    • 23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.
    • İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.

    'Bu bir ihtiyaç projesi'

    Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Levent Camii Projesi'nin bir ihtiyaç projesi olduğunu vurguladı.

    Levent Camisi ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacağını belirten Külünk, "Burası, açık ve kapalı alanlarıyla beraber yaklaşım 20 bin insana ibadet etme imkanı verecek bir projedir. Bir cuma cami mantığıyla yürüyerek bu rakamı söylüyoruz. Cuma günleri bu bölgedeki insanımızın cami ihtiyacının ne kadar çok olduğunu herkes biliyor. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bu projeye başladık" dedi.

    Külünk, cami inşaatı yapılacak olan 18 bin 400 metrekare büyüklüğündeki arazinin 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından cami alanı olarak imar planlarına işlendiğini aktardı. 

    Dernek olarak bir kaç ay önce bu yöredeki bu talebi karşılamak adına, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili yerlerden gerekli izinleri alarak ihale düzenlediklerini belirten Külünk, ihaleyi alan müteahhit firmanın çalışmalara başladığını söyledi.

    Caminin klasik bir cami formunda olacağını anlatan Külünk, "Klasik bir cami yapıyorsanız, mutlaka öykünmeniz lazım. Niçin öykünmeniz lazım? Çünkü klasik camide usul, esas klasik camideki oranları kullanmaktır. Bunu söylediğimiz zaman hemen aklımıza Sinan gelmek zorundadır. Çünkü cami içindeki teknik oranların tamamının zirvesi, Usta Sinan'ın elinden çıkmıştır. Biz de Usta Sinan'ın kalfalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camisi'ne daha fazla öykündük" diye konuştu.

    Ergin Külünk, 15 gün önce başlayan çalışmalar kapsamında, temel kazıklarını çaktıklarını, ardından hafriyat çalışmalarına geçeceklerini belirtti.

    Külünk, müteahhit firmanın yaptığı iş programına göre caminin 2 yıl içinde tamamlanarak ibadete açılacağını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Proje, ihtiyaç, İstanbul, inşaat, Cami
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