10 yaşındaki Atakan'a yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişi adli kontrolle serbest

İnternette gündem olan ve ‘Filozof Atakan’ olarak tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlar yapan Erkan Naldemirci hakkında soruşturma başlatıldı.
Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Erkan Naldemirci, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.
Suçlamaları kabul etti
Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Naldemirci, haftanın 4 günü imza vermesi şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli Erkan Naldemirci’nin savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.
Üniversite işine son vermişti
Özyeğin Üniversitesi’nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci’nin, Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımın ardından üniversitedeki görevine son verilmişti.
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