10 yaşındaki Atakan'a yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişi adli kontrolle serbest

İnternette gündem olan ve 'Filozof Atakan' olarak tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Erkan Naldemirci, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.