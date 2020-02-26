MESAM’da yönetim yine görevden alındı

Sözcü'de yer alan habere göre, MESAM’da bundan iki yıl önce Orhan Gencebay ve ekibi yönetimi şikayet etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı da Arif Sağ yönetimini görevden almış, birliğe kayyum atamıştı. Daha sonra 31 Mayıs 2018’de Genel Kurul yapılmış, bu seçimde de yeniden aday olan Arif Sağ ve ekibi ipi göğüslemişti.

MESAM’da eskiden görev yapan Recep Ergül tarafından Genel Kurul’da 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bugün görülen dava sonucunda Arif Sağ ve yönetimini görevden aldı.

Bir ay sonra seçim var

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi, yaptığı açıklamada, “Kayyum atanması söz konusu değil. Seçime bir ay zaman kaldı. 28 Mart’ta seçim olacaktı. Her şeyi hazırlamıştık, üyelere tebligat da gitti. 1 aydır süreçte tarafsız bir yönetim olsun diye 3 kişilik heyet kurulmasına karar verilmiş. 3 gün içerisinde karşı ekiple uzlaşırsak, mutabık kalınan isimler seçime götürecek, uzlaşamazsak kendilerinin atadıkları isimlerle seçime gireceğiz” dedi.

Timisi, mevcut yönetim kurulu olarak seçimde yeniden aday olduklarını da sözlerine ekledi. Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.

'Bizi engelliyorlar'

MESAM Yönetim Kurulu'nda sayman üye olarak bulunan Metin Karataş ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce yapılan Genel Kurul'da Arif Sağ ve ekibi yönetine gelmiş ama ardından MESAM'a kayyum olarak atanmış grup usulsüzlük gerekçesiyle iptal davası açmıştı. Bakanlık da müdahil olmuştu onlarla birlikte. Mahkemenin belirlediği 3 bağımsız bilirkişiye gitti dava ve onlar da yaptıkları inceleme sonucunda bir usulsüzlük görülmediği yönünde karar verdiler. Ama mahkeme gerekçesiz olarak, ana karara bağlı kalmadan, yapılan Genel Kurul'u da iptal etmeden sadece Arif Sağ ve ekibini yani Yönetim Kurulu'nu 28 Mart'ta yapılacak Genel Kurul'a sokmamak niyetiyle bir operasyon yapıyor aslında ve Yönetim Kurulu'nu iptal ediyor. Genel Kurulu'nun huzur ve sükunet içinde yapılması diye de bir gerekçe yazıyorlar karara. Yani üst kurullar duruyor mesela, sadece Yönetim Kurulu iptal. Niyetleri çok açık, bu çok net bir operasyon. Bizim orada, yani Genel Kurul'da sunum yapmamızı istemiyorlar."

MESAM yönetim kurulu üyeleri şu şekilde: