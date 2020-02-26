Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'nın kendisine 'bıçak güzeli' dediği ortaya çıktı

Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras’ın sosyal medya hesabından, Kafkas düğününde elinde bıçaklı görüntüler paylaştığı ve paylaşımın altına da ‘Ben bıçak güzeliyim’ diye yazdığı ortaya çıktı.

Kars’ta yaşayan Zehra Aras, 7 ay önce nişanlandığı fabrika işçisi Emrah Öztürk’ü gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Zehra Aras, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zehra Aras’ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıktı. Aras’ın ‘Bıçak güzeli ben’ dediği paylaşım cinayetin ardından tepki topladı.

Zehra Aras’ın teslim edildiği Jandarma Komutanlığı’nda, savcılık ve çıkarıldığı mahkeme de ifade verirken olayları soğukkanlı bir şekilde anlattığı öğrenildi. Zehra Aras, adliye çıkışı gazetecilerin ‘Nişanlını neden öldürdün?’ sorusuna ise "Anlatılanların hepsi yalan, bir nedeni var” diye cevap vermişti.

Nişanlısını gittikleri kent ormanında boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras’ın olay öncesi ve sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı https://t.co/daeji2NftU pic.twitter.com/4ReYIhgQv7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2020

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Zehra Aras’ın olay öncesi ve sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde Zehra Aras, nişanlısı Emrah Öztürk ile birlikte Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinden karşıya geçiyor ve tellerin arasından kent ormanına giriyor. Bir süre sonra ise Zehra Aras’ın ormandan tek başına çıkarak yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.