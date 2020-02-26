Doğu Perinçek: Suriye ile savaş Türkiye'yi stratejik müttefikleri Rusya, İran ve Irak'tan uzaklaştırır ve yalnızlaştırır

İdlib'te yaşanan son durumdan dolayı milletin kaygılandığını anlatan Perinçek, İdlib'te ABD ve İsrail tarafından Türkiye'ye tuzak kurulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"ABD ve İsrail yönetimleri, Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan hükümetini içte ve dışta yalnızlaştırıp her cephede tepemize binmeyi planlıyorlar. Suriye ile savaş, Türkiye'yi stratejik müttefikleri Rusya, İran ve Irak'tan, dahası Çin Halk Cumhuriyeti'nden uzaklaştırır ve yalnızlaştırır. Ayrıca Türkiye’nin iç cephesinde ayrılıklar ve kargaşalıklar yaratır. Tuzağın çapı, İdlib ya da Suriye ile sınırlı değildir. Kıbrıs ve Libya’sıyla Doğu Akdeniz’den Fırat’ın Doğusu’na kadar yayılan büyük bir tuzak var. Yalnızlaştırılan Türkiye, bu geniş coğrafyada birden fazla cephede sıcak tehditlerle karşılaşma tehlikesiyle yüz yüze gelir."

Perinçek, "Türkiye'nin tekrar ABD yörüngesine gireceği" iddialarının "ham hayal" olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin Asya ekonomisi ile birleştiğini ve bu yörüngeden dönülmesinin kolay olmayacağını sözlerine ekledi.