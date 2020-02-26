Canlı yayında koronavirüs haberi yapan TRT muhabirinin suratına poşet yapıştı

TRT muhabiri Mustafa Birdir, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı. TRT Avaz kanalında yayınlanan Avrasya Gündemi programına canlı olarak bağlanan Mustafa Birdir, Doğubeyazıt'taki Koronavirüs tedbirlerini anlattığı sırada yüzüne poşet yapıştı.
Canlı yayında koronavirüs haberi yapan TRT muhabirinin yüzüne poşet yapıştı https://t.co/zMlswbxdQO pic.twitter.com/ZOtLItsOit— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2020
Birdir'in yüzüne poşet yapıştığı anlar, daha sonra sosyal medyada gündem oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)