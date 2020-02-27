Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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