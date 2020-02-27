Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.08'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.