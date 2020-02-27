Ahmet Hakan: Öyle çığırından çıktı ki şu virüs, neredeyse Doğu Perinçek gibi 'Amerika'nın oyunu bu' diyeceğim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin, "Öyle çığırından çıktı ki şu virüs fırtınası neredeyse Doğu Perinçek gibi 'Amerika’nın oyunu bu' diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünya çapında yayılan koronavirüs salgınına değindiği bugünkü yazısında "Öyle çığırından çıktı ki şu virüs fırtınası neredeyse Doğu Perinçek gibi 'Amerika’nın oyunu bu' diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Hakan, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin, "Öyle sıkıldım ki şu virüs gazlamasından neredeyse İtalya’da karantinaya alınan şehre yerleşeceğim" dedi.

Hakan, "Neredeyse atlayıp Kum kentine gideceğim. Öyle baydı ki şu virüs tantanası neredeyse musluğun önünden bile geçmeyeceğim. Öyle iflahımı kesti ki şu virüs dalgası neredeyse İtalya’da karantinaya alınan şehre yerleşeceğim. Öyle bunaldım ki şu virüs haberlerinden neredeyse gördüğüm ilk Çinliye sarılacağım. Öyle çığırından çıktı ki şu virüs fırtınası neredeyse Doğu Perinçek gibi 'Amerika’nın oyunu bu' diyeceğim" ifadelerini kullandı.