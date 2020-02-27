Prof. Dr. Kartal'dan koronavirüse karşı 4S formülü

Türkiye'nin ilk fitoterapi (bitkilerle tedavi) merkezi özelliğini taşıyan İstanbul'daki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Başkanı Eczacı ve Farmakognozi (Doğal ve bitkisel ilaçlar bilimi) uzmanı Prof. Dr. Murat Kartal, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek doğal önlemleri anlattı.
Sabah gazetesinden Gül Kireklo'ya konuşan bulunan Prof. Dr. Kartal, koronavirüse karşı yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
- Bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. Virüsün aşısı bulunsa dahi bağışıklığımızı güçlendirmek zorundayız. Gribin de aşısı var ama her sene virüs kılık değiştiriyor. Benim 4 S dediğim formülü, yani soğan, sarımsak, sirke ve sabun kullanın. Adaçayı ile gargara yapın.
- Koronavirüsün aşısı bulunana kadar hatta bulunsa bile doğal reçetelerden vazgeçmemek gerek. İnsanların kokusu yüzünden çiğ yemekten kaçındıkları soğan ve sarımsağın içindeki bileşenler mikroorganizmaların hücre zarlarına geçerek bakteriyel hücre ölümüne yol açar.
'Sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan etkisi var'
- Soğan, sarımsak çok tüketin. Özellikle çiğ tüketmeye gayret edin. Soğanı salatalara bol bol doğrayın. Sarımsağı zeytinyağına yatırarak daha da güçlendirin. Cacıklara, salatalara, çorbaların içine bol bol karıştırın. Soğan ve sarımsak en güçlü koruyucu. Mikrop, virüs öldürücü.
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Sirkenin antibakteriyel ve dezenfektan etkisi var. Doğal sirke, içerdiği biyoaktif bileşenlerden kaynaklı olarak hücrelerdeki oksidasyonu önleme, antidiyabetik, antimikrobiyel, antitümör, antiobezite, antihipertansif ve kolesterol düşürücü etkilere sahip olma gibi fonksiyonel pek çok özelliğe sahiptir. Sirkeyi sofranızdan eksik etmeyin.© AA / Abdulkadir Hüseyin Yıldırım
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Eller çok sık yıkanmalı. Ancak antibakteriyeller yerine normal sabun tercih edilmelidir. Çünkü bizim vücudumuzun da bir mikrobiyatası var. Antibakteriyeller virüslerle birlikte vücudun doğal florasını da yok ederler ki, bu flora bizim bağışıklığımızın yüksek tutulmasında çok önemli rol oynar. Eskiden 5 kere el yıkıyorsak, şimdilerde 20 kez yıkamalıyız.
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Toplu taşıma aracına mı bindiniz, indiğinizde ilk işiniz ellerinizi yıkamak olmalı. El yıkama süreniz 20 saniyeden az olmamalı. Ellerimizi detaylı olarak yıkamalıyız. Parmak aralarını iyice temizlemeliyiz.
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Bugünlerde daha da fazla C vitamini içeren portakal, greyfurt ve nar gibi yiyecekleri yiyerek ya da suyunu sıkarak tüketmek de hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmeye dikkat edin. Özellikle nar suyu. Narın bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özellikleri var. Vücut direncini artıran özellikleri var.
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