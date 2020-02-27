Prof. Dr. Kartal'dan koronavirüse karşı 4S formülü

Eller çok sık yıkanmalı. Ancak antibakteriyeller yerine normal sabun tercih edilmelidir. Çünkü bizim vücudumuzun da bir mikrobiyatası var. Antibakteriyeller virüslerle birlikte vücudun doğal florasını da yok ederler ki, bu flora bizim bağışıklığımızın yüksek tutulmasında çok önemli rol oynar. Eskiden 5 kere el yıkıyorsak, şimdilerde 20 kez yıkamalıyız.