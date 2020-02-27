Yerli otomobil için 12 Mart'ta Gemlik'te tanıtım yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa milletvekillerini ve Bursa İli Oda Borsa Yönetim Kurulu başkanlarını Ankara'da ağırladı.

Bursa'nın çok önemli bir ekonomik güç olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, potansiyelinin tam olarak kullanılması halinde ülke ekonomisine katkısının daha da artacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Bursa milletvekillerine ve Oda Borsa Başkanları'na bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda yerli otomobil fabrikasının kuruluş lansmanının 12 Mart'ta Gemlik'te yapılması kararlaştırıldı.