THY'den koronavirüs önlemleri: Nahçıvan uçuşları durduruldu, 250'den fazla uçak dezenfekte edildi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüse karşı alınan koruyucu önlemleri açıkladı.
Aycı, "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor" dedi.
Aycı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Dünyada risk gurubu nerelerde artıyorsa tedbirleri alıyoruz. Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor. Seul seferleri azaltıldı. İran'ı çok sıkı takip ediyoruz.
- Uçaklarımızda gerekli dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. 250'den fazla uçağımızı hızlı şekilde dezenfekte ettik. Yolcularımız güvenle uçuş yapabilirler.
- Bilet değişimlerini, iadelerini son derece kolaylaştırdık. Mayıs ayına kadar olan uçuşlarda bilet değiştirmede tüm yolcularımız her yerden bu hizmetleri alabilir. Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir.
- Yolcularımız açıklamalarımızı düzenli olarak takip etsinler. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz süreci hassasiyetle yönetiyorlar.
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