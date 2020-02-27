THY'den koronavirüs önlemleri: Nahçıvan uçuşları durduruldu, 250'den fazla uçak dezenfekte edildi

Koronavirüse karşı alınan önlemleri açıklayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Nahçıvan seferlerinin durdurulduğunu, Güney Kore'nin başkenti Seul uçuşlarının azaltıldığını söyledi. 250'den fazla uçağın da dezenfekte edildiğini açıklayan Aycı, bilet iadeleriyle ilgili, "Mayıs ayına kadar ücret ödemeden bilet iadesi yapılabilir" dedi.