Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yeşim Meltem Şişli'nin yargılanmasına 17 Haziran'da başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip zabtını hazırladı.

Mahkeme, ilk duruşmanın 17 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

9 yıla kadar hapsi istenmişti

Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Şişli'nin 19 mağdura karşı ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'nin kendi talebiyle soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.