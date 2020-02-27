Pakdemirli: İmralı'daki yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangınının cezaevinden uzak bir noktada olduğunu ve söndürüldüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangına hemen sabah saatlerinde 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle müdahale etmeye başladıklarını belirten Pakdemirli, “Yangın makilik alanda çıkmış durumda. Şu anda kontrol altında. Cezaevinden uzak bir durumda. Yer yer halen tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor” dedi.