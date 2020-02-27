Arınç'tan Gökçek çıkışı: Parsel numarası vermeme gerek yok

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için "Kendisi de dedi; 'Ben o dönem bütün dindar cemaatlere arsa da verdim şunu da verdim.' Şimdi olayın boyutu böyle. Benim kalkıp parsel numarası söylememe gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, TV5'te Ankara Bürosu programına konuk oldu. Arınç, burada 2015 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği ile ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu.

Arınç, Ankara'da yaşananların çok iyi bilindiğini belirterek şunları kaydetti:

"Haziran 2015 yılında konuştum. O dönem yaptığım açıklamalar meydanda. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ama ben kendi kendime söz verdim. Bundan sonra ne Gökçek adını ağzıma alacağım ne de onla ilgili bir şey konuşacağım. Çünkü herkesin bildiğini ayrıca benim söylememe gerek yok. Ankara’da neler yaşandığını, kimin kimlerle ne yaptığını ya da yapmadığını bilir insanlar. Bunu illa sen söyleyeceksin, benim söylediklerim zaten ortada herkes biliyor. Kendisi de dedi; 'Ben o dönem bütün dindar cemaatlere arsa da verdim şunu da verdim.' Şimdi olayın boyutu böyle! Benim kalkıp parsel numarası söylememe gerek yok. Yargıya da intikal etmiş durumlar. O yüzden ben kapattım konuyu. O kendisi açmaya çalıştı. Hüseyin Gülerce ile bir program yapıyorlardı. TGRT’deydi bende mecburen bağlandım; bunun yalan olduğunu söyledim. Hüseyin Gülerce’nin her şeyinin yalan olduğu gibi."