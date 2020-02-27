Ticaret Bakanı Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske fiyatlarında artış hakkında, "Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" dedi. Pekcan vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini ALO 175 hattına iletebileceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüs endişesi sebebiyle artan maske fiyatları hakkında açıklama yaptı.

"Toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, onu maskeden dolayı 3'üne çektik" diyen Pekcan, şikayetlerin ALO 175 hattına iletebileceklerini belirtti.

Pekcan, "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini ALO 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" diye konuştu.

Brexit toplantısı

Pekcan ayrıca, "İngiltere'den gelen heyetle Brexit konusunda bugün 7. toplantımızı yapacağız. Martın ilk haftasında AB'den de bir heyet gelecek" açıklamasında bulundu.