Aydemir Akbaş: Koronavirüs benden korksun

Sanatçı Aydemir Akbaş, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak “Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem" dedi.

Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, koronavirüs vakalarının arttığı İran’da çekilmesi planlanan bir film için teklif aldığını anlattı.

İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

Uçak korkusu yüzünden İran'a gidemeyeceğini söyleyen oyuncu, şöyle konuştu:

“Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem.”

Yıllar önce İbrahim Tatlıses’in kendisini Amerika’ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, “İbrahim Tatlıses beni Amerika’ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde ‘Pasaportum yok’ dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya’dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim” diye konuştu.