İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gece vapur seferlerinin başlayacağını duyurdu.
Uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk vapur seferi bu cuma düzenlenecek.
İmamoğlu, "Gece vapur seferleri başlıyor... Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma..." açıklamasında bulundu.
Gece vapur seferleri başlıyor...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 27, 2020
Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma... pic.twitter.com/EkXeL5RHPs
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