İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri vapur seferleri yapılacağını açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gece vapur seferlerinin başlayacağını duyurdu.

Uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk vapur seferi bu cuma düzenlenecek.

İmamoğlu, "Gece vapur seferleri başlıyor... Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma..." açıklamasında bulundu.