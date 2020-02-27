Erdoğan: İdlib'de gelişmeler lehimize döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, 'Siyaset akademide başlar' sloganıyla gerçekleştirilecek 9 haftalık eğitim-öğretimi tamamlayan katılımcılardan, yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlara başarı sertifikaları verileceğini söyledi.

"Siyasetteki makamlar sonsuza kadar orada kalmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmeti vermek içindir" diyen Erdoğan, önceki gün vefat eden Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek için, "Soyadı Mübarek ama ne oldu öldü. Kimse kalıcı değil. İnsanlardan sadece geriye yaptıkları kalır" ifadesini kullandı.

'AK Parti ve siyaset akademisinin kapısı herkese açık'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Burada geleceğin siyasetçileri yetişecek. Van'daki 18 yaşındaki öğrenciyle, Kütahya'daki 70 yaşındaki çiftçi siyaset akademisinde buluşacak. AK Parti ve siyaset akademisinin kapısı herkese açıktır. Derdi millet ve ülke olan kardeşlerimiz bu çatının altında yer alacaktır.

AK Parti Gençlik Kolları'ndan bugün her düzey mevkide siyasetçimiz var. İlk defa siyaset akademisiyle bu çatıya giren bugün her seviyede sorumluluk alan bir sürü insan var. Bu durum AK Parti'nin kendisinin bir siyaset okulu haline geldiğini göstermiştir.

​ 'Siyasetteki makamlar sonsuza kadar orada kalmak için değildir'

AK Parti'nin üye sayısının on buçuk milyona yakın olması gurur kaynağımızdır. Ocak ayında AK Parti'ye 45 bin yeni üye kaydoldu. Teşkilatlarımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem siyaset akademileriyle daha çok üye kazanacağız.

Ülkemizde bir süredir bilinçli şekilde siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanya yürütülüyor.

Değerli arkadaşlarım, insan fani bir varlık olduğuna göre siyaset de gelip geçici bir uğraştır. Siyasetteki makamlar sonsuza kadar orada kalmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmeti vermek içindir.

Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil geleceğe eser bırakmanın şuuru ile çalışır.

'Kibir en tehlikeli bataklıktır'

Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Buraya saplandığınızda artık iflah olmanız mümkün değildir.

'Ben siyasetçiyim, ben cumhurbaşkanıyım, bakanım, şu koltuğa oturdum, bir daha buradan kalkmayacağım', yok böyle bir şey. Her an sen de diğerleri gibi gelip geçicisin.

Siyasetçi günü kurtarmanın değil geleceğe eser bırakmanın şuuru ile çalışır, bizler bu anlayışla çalışıyoruz, Türkiye’nin 81 ilini eserlerimizle donattık. Sadece makam, para veya nefsini tatmin için siyaset yapanlar, gün geldiğinde unutulmaya mahkumdur.

Adaleti gözetirseniz siyaseten küçülmez tam aksine büyürsünüz. Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz.

Bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten ta tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik geliyoruz... Hâlâ geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok çektirdiniz.

'Soyadı Mübarek ama ne oldu, öldü'

Tarih boyunca nice büyüklü-küçüklü iktidarlar gelip geçmiştir. İşte dün soyadı Mübarek ama ne oldu, öldü. Mısır'ın bir zamanlar nesiydi bak ne oldu? Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun, ister dünya çapında olsun bu kişilerden yalnızca yaptığı hizmetler kalmıştır. İnsanlardan sadece geriye yaptıkları kalır.

Biz 18 senedir çalışıyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerle donattık. Elhamdülilah eserimizin olmadığı il yok. Şu anda üniversitenin olmadığı il yok. Hakkarili bir öğrenci üniversiteye gidiyor. Bizim öğrencilik yıllarımızda on öğrenciden bir tanesi üniversiteye giriyordu, şimdi onda on.

'Erbakan Hocamızdan çok şey öğrendim'

Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9. ölüm yıldönümü. İlk gençlik yıllarından itibaren yanında bulunduğum Erbakan Hocamızdan çok şey öğrendiğimi belirtmek isterim. Erbakan bir büyük siyaset adamıydı, inandıkları uğrunda mücadele ederdi. Tüm ümmet için hayatını adamıştı. Bu ülkenin kendi uçağını yapabileceğine, kendi sanayisini kurabileceğine yürekten inanırdı. Kurduğumuz siyasi anlayışta Merhum Hocamızın yolumuzu açtı.

Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü. Biz Suriye Milli Ordusu ile oradayız. Askerlerimizle dayanışma içindeler, bu şekilde orada mücadeleyi sürdürüyoruz.

İdlib'de 3 tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük.

'Esed'i dost olarak göremeyiz'

Biz Adana mutabakatı ile Suriye'deyiz. Rusya'nın desteği olmasa Esed'in ayakta durması mümkün değil. Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz.

Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Bay Kemal akıl veriyor. 'Esed ile görüşün' diyor. Merak etme, sen daha onu tanımadan ben Esed ile görüşüyordum. Çok seviyorsan sen git Esed'le görüş.

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