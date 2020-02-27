Akar: İdlib'de hava sahasının İHA ve SİHA'lara açılması için Ruslarla görüşüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlarla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

"Meseleye geniş açıdan bakmak lazım biz Türkiye olarak ülkemizin güneyinde istikrarın oluşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz" diyen Akar, şunları kaydetti:

"Rusya ile münasebetimizi biliyorsunuz istikrar oluşması İçin elimizden geleni yapıyoruz. İdlib'de genç, ihtiyar herkes için ağır bir travma var, insanlık dramı var, yapılan budur. Ankara’da Moskova ile görüşmeler ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler devam ettiği için umutluyuz, taraflar gayret gösteriyor."

'Akan kan durunca da diğer konuların Soçi çerçevesinde ilerlemesini istiyoruz'

Milli Savunma Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası belge olan 2018 yılında imzalanan Soçi mutabakatının bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz Soçi mutabakatıyla ilgili bağlı olduğumuzu ilerlemeler kaydettiğimizi belirtmek istiyoruz. Rejimin her seferinde ilan edilen ateşkesi bozduğunu aynı şeyi yaptığını söylüyoruz. Öncelikle bir an önce ateşkesin sağlanmasını böylece göçün durmasını göçle birlikte bölgenin radikalleşmesin engellenmesini; akan kan durunca da diğer konuların Soçi çerçevesinde ilerlemesini istiyoruz. Bu konuda duruşumuz belli."

'ABD Savunma Bakanı Esper ile görüşeceğim'

"Birazdan ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmemiz va, İdlib meslesini onunla da konuşacağız" diyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arazide ateşkesin sağlanması için elinden geleni yaptığını bildirdi.