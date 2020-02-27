İstanbul Barosu'ndan Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu

İstanbul Barosu, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında, 'istismar', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri avukat Fırat Çiçek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Son günlerde gündeme gelen Atakan Kayalar isimli çocuğa yönelik sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır" denildi.

Dilekçede Erkan Naldemirci tarafından yapılan bu paylaşımların çocuk istismarını teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu belirtildi. Erkan N. hakkında, 'istismar', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

10 yaşındaki Kayalar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Naldemirci, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.